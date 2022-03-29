Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

29.03.2022 16:42
Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 2 Nisan Cumartasi günü Manisa FK'yi ağırlayacağı 30. hafta maçının hazırlıklarına davam etti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 2 Nisan Cumartasi günü Manisa FK'yi ağırlayacağı 30. hafta maçının hazırlıklarına davam etti.

Ligde 35 puanla 10. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, Bolu Atatürk Stadı'nda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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