Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Geçti

Boluspor, Manisa FK\'yı 2-0 Geçti
13.09.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Manisa FK'ya karşı 2-0 galip geldi; Teknik Direktör Mustafa Er, mücadele gücüne vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'yı 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Mustafa Er, "mücadele gücü ve kaliteli ayaklarıyla" kazanmayı bildiklerini bildirdi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Önceki maçlara göre oyun olarak geride kaldıklarını belirten Er, "Milli ara bazen ritimli takımları bozabiliyor, bazen de sıkıntılı takımları öne çıkarabiliyor. Çok iyi mücadele ettik. 5 haftayı baz alırsak en vasat oyunlarımızdan birini oynadık ama ona rağmen 2-0'lık galibiyet aldık." dedi.

Er, çok iyi mücadele ettiklerini, oyuncularının üzerlerine düşeni yaptığını ve takımdaki birlikteliğin iyi olduğunu kaydetti.

"İyi oynamayarak kazanmanın önemine" de değinen Er, şöyle konuştu:

"İkinci yarı çok net pozisyon vermedik ama oyunu tamamen rakibe verdik. Çok basit hatalar yaptık. İlk yarı biz de çok daha fazlasını atabilirdik ama 1-2 gol de yiyebilirdik. Mücadele gücü yüksek bir karılaşma oldu bizim açımızdan. Maçı çok iyi değerlendirip çok iyi analiz etmemiz gerekiyor ilerisi açısından. Oyun olarak Manisa'nın bizden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen mücadele gücümüz ve kaliteli ayaklarımızla kazanmayı bildik."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Boluspor'un karşısına daha dirençli bir oyun ortaya koyma hedefiyle çıktıklarını anlatan Taşkın, "İlk devre Boluspor daha temaslı oyun oynadı. Girdiği pozisyonu da değerlendirdi. İkinci devre maçı çevirmek için gerekli hamleleri yapmamıza rağmen yine maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci devre bir tık daha iyi oynadık diyebilirim ilk devreye nazaran. Bugün Boluspor galibiyeti hak edecek oyunu oynadı. Kendilerini tebrik ederim." dedi.

Taşkın, kendilerinin de yüzde 100 gol olabilecek pozisyonları olduğunu ifade ederek "Gol yapamadık. Gol yapsak daha coşkulu bir oyun ortaya çıkabilirdi. Bugün benim içime çok sinmedi. Boluspor galibiyeti hak etti." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Er, Trendyol, Boluspor, 3-sayfa, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

19:15
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:47:31. #7.13#
SON DAKİKA: Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.