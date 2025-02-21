Boluspor, Manisa FK\'yı Yendi

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Trendyol 1. Lig 26. haftasında oynanan Manisa FK- Boluspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig 26. hafta açılış karşılaşmasında Manisa FK sahasında Boluspor'a 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, "Kazanmayı arzu ettiğimiz bir müsabaka idi. Ama maalesef kaybettik. Bunun için üzgünüz. Maç hakkında söyleyeceklerimize gelirsek ortada bir oyun giderken Boluspor'un kontratakta serbest atış kullanırken kalemizde golü gördük 35. dakikada. Akabinde birazcık daha oyun düzenimizi ikinci devre biraz daha hücuma yönelik kurmaya çalıştık. Ama yine bir kontrataktan yediğimiz bir golle 2-0 mağlup duruma düştük. Üzgünüz. Çok çabuk toparlanıp önümüzdeki müsabakalara iyi bir şekilde hazırlanmak durumundayız" dedi.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"İki takım açısından da bence çok kritik bir maçtı. Bizim geçen hafta iç sahada çok kazanabilme ihtimalinin yüksek olduğu bir maçı kazanamayarak avantaj yitirdik. O yüzden iç sahada geçen hafta kazansaydık bugün 39 puandık. O iç sahadaki iki puan kaybını burada telafi etmek için çıktık. Tabii ligin aşağısına doğru da altı ve yukarısıyla tam ortadaydık. Çok kritik bir maç oynadık. İyi hazırlanmıştık. Tabii çok yeni geldiğimden beri takımda çok antrenman yapmamamıza rağmen teorik olarak birçok şeyi takıma geçirdik. Oyuncular bugün çok iyi mücadele ettiler. Taktiksel disipline çok uyum gösterdiler. Daha önce çok pozisyon veriyorduk rakibe. Amed maçında bir pozisyon verdik. Bugün herhalde hiç vermedik. O derin savunmalardaki topun kaleye yaklaşması normal. Biz zaten onu kendimiz istedik. Oyunun iki yönünü her geçen gün daha iyi oynamaya başlayacağız inşallah. Bundan sonraki süreç içeride kazanırsak sonra yukarılara doğru böyle bir hayalimiz, hedefimiz var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir diye temenni ediyorum. Manisa FK'ya da başarılar diliyorum." - MANİSA