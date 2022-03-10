Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi - Son Dakika
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Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi

10.03.2022 16:27
Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Boluspor-Menemenspor karşılaşması hafta sonu beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, Spor Toto 1. Lig 29. haftasında oynayacağımız Menemenspor karşılaşması 1 hafta kaydırılarak 18- 21 Mart tarihleri arasında oynanacak" denildi. - BOLU

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Cumartesi, Spor Toto, Boluspor, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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