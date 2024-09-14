Boluspor, Pendikspor'a 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Boluspor, Pendikspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Pendikspor'a 2-1 yenilerek 5. hafta maçını kaybetti.

14.09.2024 00:17
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- Boluspor- Pendikspor maçının ardından

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor sahasında Pendikspor'u ağırladı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Osman Özköylü: "Kazandığımız için mutluyuz"

3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki kolay olmayacağını biliyorduk. Yeni hoca değiştirmiş, yeniden enerji yakalamaya çalışan kendi sahasında oynayan bir Boluspor vardı. Son 15 dakikaya kadar her şey kontrolümüzdeydi. Belki çok rahat kazanacağımız girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek çok farklı bir galibiyet alacağımız bir maçta son 15 dakikada gereksiz yere strese girdik. Tabii normal olarak risk aldılar, sıkıştırmaya başladılar. Bizim yaptığımız oyuncu değişikliklerinde maalesef kaleci Burak'ın hem de İbrahim'in sakatlanması, daha büyük bir problem olmasın diye oyundan aldık. Onu oyundan almış olmamız orta sahada dengemizi altüst etti. Giren arkadaşlarımızın orada istediğimiz katkıyı yapmaması, öndeki direncimizin azalması, öndeki oyuncularımızın istediğimiz baskıyı yapamayışı maalesef oyunun daha fazla bizim üzerimize gelmesine neden oldu. Baktığınız zaman iyi bir oyun var bizim adımıza. Neredeyse 75 dakika iyi bir oyun vardı. İstediğimiz her şeyi doğru şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Son bölümde sadece gereksiz yere strese girdik. Yani hakemin gösterdiği kırmızı kart, penaltı, izlemedim ama bakmak lazım. İşin enteresan yanı son 3 haftadır, sürekli penaltılara maruz kalıyoruz. Sürekli aleyhimize penaltı veriliyor. Geçen haftaki zaten tamamen bir komediydi. Bu haftakini görmedim. Bir şey diyemeyeceğim. ama oyuncumuz ben onu görmedim dediği, ofsayttan falan bahsedildi ve çok bu saatten sonra kazandık. Ona bakacağız. Geçen hafta çok iyi bir oyun oynamamıza rağmen kaybettiğimiz bir maç vardı. Tabii kaybeden maçları telafi edilmesi gerekiyor. Böylesine önemli bir deplasmanda bu kaybı telafi ettiğimiz için çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Her geçen gün daha iyi oynamaya çalışıyoruz" dedi.

Ufuk Kahraman: "Rakip çok fazla yere yatarak zaman geçirdi"

Dikine atılan toplarla Pendikspor'un hata yapmasını beklediklerini ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Pendik takımı geçen hafta iyi oynamasına rağmen puan kaybı yaşadı. İyi bir takım, gücünü biliyoruz, ona göre çalıştık aslında. İlk yarı biraz da 43. dakikaya kadar neredeyse pozisyonu yok. İyi bir savunma yapıp, planımız içerisinde olan geniş arka alandaki boş alanı kullanmak istiyorduk. Süratli oyuncularımızla bir iki pozisyonu yakaladık. Özellikle merkezden pozisyon yakalamaya çalıştık. Ama tam tersi biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Özellikle kazandığımız toplarda geçiş oyununda biraz eksik kaldık. Hiç ummadığımız anda 43. dakikada takımın konsantresini bozulduğu anda bir ortak topta, oyuncuların faul beklediği bir pozisyonda Eze 5 kişi arasından bir gol buldu. Bu da ilk yarı 1-0 mağlup olarak devreye girmemize neden oldu. İkinci yarı Eren'le beraber bir takviye yaptık ön tarafa. Rakibin ister istemez skor koruma, hem temposunun düşeceğini biliyorduk. Yaklaşık 60'ıncı dakikadan sonra özellikle Berk'in driplingleriyle, Paul'un daha sonra işte Eren'in özellikle hücum gücünü kullanarak rakibin hata yapmasını bekledik. Böyle bir pozisyonda dikine atılan topta, penaltı pozisyonu oldu. Rakibin 10 kişi kaldığı anda Fethi'yi sayısal üstünlüğü ön tarafa atmak için ön plana çıkardık. Yüksek uzun topları denedik. Ama maalesef rakip çok fazla yere yatarak zaman geçirdi. Bu da bizim çok fazla üretkenliğimizi azalttı. 9 gün çalışabildik. Milli takımdan dönen oyuncular vardı. Onların eksikleri çok belliydi zaten. Bir süre içerisinde bu takıma iyi işler yapacağız. Bu süreci doğru şekilde yöneteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Pendikspor'a 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boluspor, Pendikspor'a 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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