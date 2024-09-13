Pendikspor, Boluspor'u 2-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pendikspor, Boluspor'u 2-1 Yenerek Galip Geldi

Pendikspor, Boluspor\'u 2-1 Yenerek Galip Geldi

Boluspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Eze, iki gol attı.

13.09.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

43. dakikada ceza sahası içerisine atılan pasın ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Eze, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

45+5. dakikada savunma arkasında topla buluşan Eze, kaleci Çağlar'ı çalımladı. Gol fırsatı yakalayan Eze, kaleye vuruşunu yaptı ancak Fethi Özer, meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

49. dakikada defansın kaleciye attığı pas kısa düşünce fırsattan yararlanan Eze, kaleci Çağlar'ı çalımyarak topu filelere gönderdi. 2-0

81. dakikada Mukairu ceza sahası içerisinde defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Oğuz Kaan Güçtekin topu filelere gönderdi. 2-1

90+2. dakikada Eren Aydın'a faul yapan Sequeira, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Gökmen Baltacı, Serdar Osman Akarsu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Hakan Bilgiç dk. 64), Naby Oulare, Onur Ulaş, Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson (İshak Karaoğul dk. 64), Daniel Avramovski (İlhami Siraçhan Nas dk. 90+1), Estrela (Eren Aydın dk. 46), Paul Mukairu (Anıl Koç dk. 85)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Işık Kaan Arslan, Enes Alıç, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Pendikspor: Burak Öğür (Erdem Canpolat dk. 66), Berkay Sülüngöz, Welinton, Hasan Kılıç, İbrahim Akdağ (Erdem Özgenç dk. 66), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Bekir Karadeniz (Erdem Çalık dk. 85), Emeka Friday Eze (Jetmir Topalli dk. 85), Sandro Lima

Yedekler: Muhammed Hakan Tavukçu, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Ahmet Mert Koşar

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Eze (dk. 43) (dk. 49) (Pendikspor), Oğuz Kaan Güçtekin (dk. 81) (pen.) (Boluspor)

Sarı kartlar: Berk Yıldız, Daniel Avramovski, Naby Oulare (Boluspor), Erdem Özgenç, Welinton (Pendikspor)

Kırmızı kart: Nuno Sequeira (Pendikspor) - BOLU

Kaynak: İHA

Pendikspor, Trendyol, Boluspor, Güncel, Futbol, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor, Boluspor'u 2-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:28:06. #1.11#
SON DAKİKA: Pendikspor, Boluspor'u 2-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement