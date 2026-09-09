Boluspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Farrar yönetiminde sürdürdü - Son Dakika
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Boluspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Farrar yönetiminde sürdürdü

Boluspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Farrar yönetiminde sürdürdü
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına Karaçayır Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Daniel Farrar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından top kapma, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Tesisleri'nde Teknik Direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular daha sonra geniş alanda iki grup halinde top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmayla tamamlandı. Boluspor, Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Farrar yönetiminde sürdürdü - Son Dakika

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