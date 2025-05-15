Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 78 Krstovski), Okan Erdoğan, Coly, Duhan Aksu (Dk. 86 Yusuf Ali Özer), Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Kerem Şen), Sambissa (Dk. 74 Şeref Özcan), Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin
Geosis Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Oulare, Enes Alıç (Dk. 90+1 Berk Yıldız), İshak Karaoğul (Dk. 80 Balbudia), Oğuz Kağan Güçtekin, Hasani (Dk. 87 Aleksic), Jefferson (Dk. 46 Lico), Mukairu, Babacar (Dk. 87 Kaan Arslan)
Goller: Dk. 49 Özcan Şahan (Uğur Okulla İstanbulspor), Dk. 57 Babacar, Dk. 70 Hasani (Geosis Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Okan Erdoğan, Dk. 50 Özcan Şahan (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 66 İshak Karaoğul, Dk. 70 Oulare, Dk. 90 Enes Alıç (Geosis Boluspor)
Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda konuk olduğu Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla play-off yarı finalinde Teksüt Bandırmaspor'un rakibi oldu.
Son Dakika › Spor › Boluspor Play-off'ta Raunt Geçti - Son Dakika
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