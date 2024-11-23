Stat: Atatürk
Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Hasan Erdoğan
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+1 Işık Kaan Arslan), Berk Yıldız, Jefferson (Dk. 77 Estrella), Mukairu (Dk. 65 Eren Aydın), Oulare, Onur Ulaş, Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener
Şanlurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Fatih Eren (Dk. 46 Ahmet Gökbayrak), Malle (Dk. 77 Ofosu), Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 77 Furkan Şamil Çetin), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic (Dk. 90 Ashkovski)
Gol: Dk. 40 Berk Yıldız (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 4 Onur Ulaş, Dk. 90+7 Estrela (Boluspor), Dk. 90+6 Furkan Şamil Çetin (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Dk. 70 Mboula (Şanlıurfaspor)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Boluspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karşılaşma geç başladı.
Son Dakika › Spor › Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?