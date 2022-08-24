Boluspor'da hedef 3 puan - Son Dakika
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Boluspor'da hedef 3 puan

24.08.2022 18:34

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altınordu maçıyla ilgili olarak, "İçeride oynamak ve geri düştüğünde açılarak oynamak çok riskliydi.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altınordu maçıyla ilgili olarak, "İçeride oynamak ve geri düştüğünde açılarak oynamak çok riskliydi. Bu hatayı bu hafta yaptık. Altınordu karşısında yapmayacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından önümüzdeki hafta sonu oynayacağı Altınordu hazırlıklarına başladı. Lige Manisa FK karşısında galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 2. haftasında ilk mağlubiyetini evinde Gençlerbirliği karşısında aldı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenmanlarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin hedefi taraftarının önünde sahadan 3 puanla ayrılmak.

"Daha sabırlı olmamız gerekiyor"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, iyi bir maç olacağını belirterek, "Altınordu maçı için ciddi bir hazırlığımız var. Oynadığımız Gençlerbirliği, Altınordu takımıyla kendi evinde 3-3 berabere kaldı. En az onlar kadar tehlikeli ve koşan bir takımla oynayacağız. Daha sabırlı olmamız gerekiyor. Bu oynanan 9 maçta 4 tanesini deplasman takımı kazanmış. 4 tanesi berabere bitmiş. 1'ini ev sahibi takım 90+7'de kazanmış. Bunu, mücadele eden, sabırla bekleyen takımlar daha çok ödüllendiriliyor gibi okumak lazım. Ama bu ilk 5 hafta için geçerli. Takımlar oturduğunda çok daha farklı skorlar çıkacaktır. İçeride oynamak ve geri düştüğünde açılarak oynamak çok riskliydi. Bu hatayı bu hafta yaptık. Altınordu karşısında yapmayacağız. Mutlaka önlemlerimizi alacağız. İyi bir maç olacak. Geçen haftayı telafi edeceğiz" dedi.

"Cezai işlem uygulanacak"

Ligin ilk iki haftasında oyuncularının kırmızı kartla oyun dışı kalmasını değerlendiren Karafırtınalar, "Sadece oyunculara telkinde bulunabiliriz. Bir tanesi pozisyon icabı görülen ama diğer tamamen sorumsuzlukla alakalı. Onunla ilgili kulübün yaptırımı neyse cezai işlem mutlaka uygulanacaktır. Bundan sonra yapan oyuncular için de aynı şey devam edecek. Temennimiz bir daha olmaması. Kolay bir şey değildi. Yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadık. Bundan sonra inşallah olmaz" ifadelerini kullandı. - BOLU

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Boluspor, Altınordu hazırlıklarına başladı Boluspor, Altınordu hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA

Sait Karafırtınalar, Gençlerbirliği, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'da hedef 3 puan - Son Dakika

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