Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: 'Puansız ayrıldık ama ligin başı' - Son Dakika
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Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: 'Puansız ayrıldık ama ligin başı'

Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, Alagöz Holding Iğdır FK'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından takımın henüz tam hazır olmadığını belirtti ve ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.

11.08.2024 23:02
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ya 1-0 yeniden Boluspor'un Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Puansız ayrıldık ama ligin başı. Daha tam hazır değiliz. İnşallah hazır olduğumuzda çok daha iyi skorlar, sonuçlar gelecektir." dedi.

Gülpınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi başlayamadıkları karşılaşmaya 15-20'inci dakikada ısındıklarını belirtti.

Takıma katılalı 20-25 gün olduğunu ifade eden Gülpınar, "Oyuncularımızın özelikle yüzde 50'si daha tam anlamıyla hazır değil. En hazır kadromuzla maça başlamak istedik. Bazı şeyler kolay olmuyor. Önümüzde bir süreç var. İnşallah bunu hem fiziksel anlamda daha da iyi bir şekilde geliştirerek, hem de oyunumuzun üstüne katarak daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Gülpınar, karşılaşmanın ikinci yarısında kendi sahalarına hapsettikleri rakiplerine 3-4 tane tehlike yaşattıklarını belirterek, "Oyunu rakip sahaya yıkabildik. Iğdırspor gerçekten iyi takım. Ligin iyi kadrolarından. Öyle bir takıma yüzde 100 hazır olmamamıza rağmen, kendi sahasına hapsedip, pozisyon bulabilmek bizim adımıza sevindirici. Gelişerek devam edeceğiz. Eksiklerimiz var. Mevki eksiklerimiz var. Berabere bitebilirdi. Puansız ayrıldık ama ligin başı. Daha tam hazır değiliz. İnşallah hazır olduğumuzda çok daha iyi skorlar, sonuçlar gelecektir." ifadesini kullandı.

Gülpınar, daha iyi bir takım oluşturmak için 1-2 bölgeye daha transferler yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

-Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise geçen sezon birlikte çalıştığı ve kimsenin beklemediği bir başarı elde ettiği Boluspor'a karşı oynadığı için duygulandığını belirtti.

Kadrosunu kendisinin inşa ettiği Boluspor'un karşısına çıkarken tedirginlik yaşadığını anlatan Koşukavak, "Oyuna bizim tarafımızdan da bakınca, alt ligden gelen bir takım. Zorluk derecesi çok. Ankara'da kalıyoruz. Çok kolay organize olamıyoruz. 13 transferimiz var. Bir de ligin ilk haftası oynamak bizim için çok zordu." dedi.

"Sahada kendimi iki takımın antrenörü gibi hissettim." ifadesini kullanan Koşukavak, "Benim fikirlerim vardı hepsinde. Gurur verici bir şey benim adıma." diye konuştu.

Oyunun ilk bölümü itibariyle biz yeni takım olduğumuz için birçok parametreyi daha oturtmak kolay değil. Bu zaman işi. yeni bir takım, 13 transfer çok kolay değildi. İnşallah ilerleyen haftalarda oyun modeli üzerinde daha iyi geliştik mi daha farklı Iğdır FK izleteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: 'Puansız ayrıldık ama ligin başı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: 'Puansız ayrıldık ama ligin başı' - Son Dakika
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