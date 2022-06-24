Boluspor, transferlere hız verdi - Son Dakika
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Boluspor, transferlere hız verdi

24.06.2022 11:56
Boluspor, transferlere hız verdi

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Boluspor'un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Dün gerçekleşen imza töreniyle Gökhan Alsan'ı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlı kulüp 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

Boluspor, son olarak Balıkesirspor forması giyen defans oyuncusu Batuhan İşçiler ve geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nde oynayan defans oyuncusu Ercan Yazıcı ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. İç transferlerini de yürüten kırmızı-beyazlı kulüp, Eray Ataseven ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. - BOLU

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Boluspor'da sportif direktör Adem Alkaşi oldu Boluspor'da sportif direktör Adem Alkaşi oldu Boluspor, Gökhan Alsan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı Boluspor, Gökhan Alsan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: İHA

Gökhan Alsan, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, transferlere hız verdi - Son Dakika

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