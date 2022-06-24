Boluspor, son olarak Balıkesirspor forması giyen defans oyuncusu Batuhan İşçiler ve geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nde oynayan defans oyuncusu Ercan Yazıcı ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. İç transferlerini de yürüten kırmızı-beyazlı kulüp, Eray Ataseven ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. - BOLU

Kaynak: İHA

Gökhan Alsan, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Boluspor, transferlere hız verdi - Son Dakika

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