Boluspor, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek play-off için umutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boluspor, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek play-off için umutlandı

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek play-off oynamak istediklerini söyledi. Koşukavak, ligin bitmesine 4 hafta kaldığını ve avantajlı duruma geldiklerini belirtti. Ümraniyespor cephesinde ise Teknik Sorumlu Hüsamettin Balcı, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

13.04.2024 20:09  Güncelleme: 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ligin kalan kısmında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ve play-off oynamak istediklerini söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda galip gelemediklerini, bu baskıyla sahaya çıktıklarını belirterek, Ümraniyespor'un da düşme potasında olduğunu hatırlattı.

Her iki takım için de zor bir mücadele olduğunu vurgulayan Koşukavak, takımların hedeflerinin çok belirgin hale geldiğini, bu nedenle saha içi oyunların zorlaştığını kaydetti.

Koşukavak, haftalardır dörtlü savunmayla oynayan Ümraniyespor'un, bu maça beşli savunmayla başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizim de bir cevap vermemiz gerekiyordu. Oyun başladıktan sonra formasyonu değiştirdik. İlk yarı 3-4 tane net pozisyonumuz var. Rakip kaleci iyi oynadı. Onlar da 1-2 tane pozisyon yakaladı. Geriye de düşebilirdik.Oyun gidip, gelmeye başladı. Bir ara kontrolden çıktı ve kontrol edemedik. Çok geçiş hücumu yemeye başladık. Son bölümde Tunahan sağ olsun oyuna girdi. Skoru değiştirdi, kazandık."

Ligin bitmesine 4 hafta kaldığını anımsatan Koşukavak, play-off potasındaki rakiplerinden Gençlerbirliği'nin bugün oynadığı maçı kaybettiğini, bu sayede avantajlı duruma geldiklerini belirtti.

Koşukavak, bu konuma çok zor şartlarda ulaştıklarını vurgulayarak, "Elimizden gelen gayreti gösterip, inşallah Allah nasip ederse play-off oynamak istiyoruz. Çok özverili bir yönetim ve başkan var. Onların bir play-off oynama iştahı ve talebi var. İnşallah onların bu isteklerini, bu özverilerini bir play-off ile taçlandırırız." dedi.

Koşukavak, Türk futbolunun gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi için de hakem hatalarının azalması gerektiğini bildirdi.

-Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı da Boluspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Maçta puanı ve puanları kopartmak için mücadele ettiklerini, soyunma odasında oyuncularına sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ettiğini anlatan Balcı, şunları söyledi:

"Maçın sonucunda hakemin etkisi var mı yok mu çok önemli değil bizim için. Hakemle ilgili çok fazla yorum yapmıyorum. Ancak bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. Bir oyuncunun illa yere düşmesi mi gerekiyor penaltı verilmesi için? Sakatlanması mı gerekiyor? Penaltıyı vermediğin pozisyonun aynısını, bir dakika sonra rakibe faul olarak verebiliyorsun. Bu da çifte standardı gösteriliyor. Bizim hiç öyle bir beklentimiz de yok. Sadece ortada bir maç yönetilmesi bizim için yeterli. Kararın hakkını vermek önemli."

Balcı, karşılaşmanın ilk yarısının çok dengeli ilerlediğini vurgulayarak, istatistik olarak bütün parametrelerde üstünlük sağladıklarını, maçın ikinci yarısında da aynı üstünlüğü yakaladıklarını anlattı.

Maçta, Boluspor gibi çok iyi bir takıma karşı oyunu önde götüren bir takım hüviyetinde olduklarına işaret eden Balcı, "Ama dediğim gibi futbol bir netice oyunu. Bu sonuç gelmeyince bizim çocuklarımız da hak ettiği değeri bulamıyor. Kalan 4 maçta Ümraniyespor, bu ligde yoluna devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kaynak: AA

Boluspor, Trendyol, Balcı, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek play-off için umutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'
    00:41 Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'

    Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.

  • Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'
    23:26 Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.

  • Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız
    23:16 Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız

    Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.


08:22 İran, İsrail’e “Gerçek Vaat“ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:43:42. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek play-off için umutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement