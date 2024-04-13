Boluspor, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek play-off için umutlandı

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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ligin kalan kısmında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ve play-off oynamak istediklerini söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda galip gelemediklerini, bu baskıyla sahaya çıktıklarını belirterek, Ümraniyespor'un da düşme potasında olduğunu hatırlattı.

Her iki takım için de zor bir mücadele olduğunu vurgulayan Koşukavak, takımların hedeflerinin çok belirgin hale geldiğini, bu nedenle saha içi oyunların zorlaştığını kaydetti.

Koşukavak, haftalardır dörtlü savunmayla oynayan Ümraniyespor'un, bu maça beşli savunmayla başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizim de bir cevap vermemiz gerekiyordu. Oyun başladıktan sonra formasyonu değiştirdik. İlk yarı 3-4 tane net pozisyonumuz var. Rakip kaleci iyi oynadı. Onlar da 1-2 tane pozisyon yakaladı. Geriye de düşebilirdik.Oyun gidip, gelmeye başladı. Bir ara kontrolden çıktı ve kontrol edemedik. Çok geçiş hücumu yemeye başladık. Son bölümde Tunahan sağ olsun oyuna girdi. Skoru değiştirdi, kazandık."

Ligin bitmesine 4 hafta kaldığını anımsatan Koşukavak, play-off potasındaki rakiplerinden Gençlerbirliği'nin bugün oynadığı maçı kaybettiğini, bu sayede avantajlı duruma geldiklerini belirtti.

Koşukavak, bu konuma çok zor şartlarda ulaştıklarını vurgulayarak, "Elimizden gelen gayreti gösterip, inşallah Allah nasip ederse play-off oynamak istiyoruz. Çok özverili bir yönetim ve başkan var. Onların bir play-off oynama iştahı ve talebi var. İnşallah onların bu isteklerini, bu özverilerini bir play-off ile taçlandırırız." dedi.

Koşukavak, Türk futbolunun gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi için de hakem hatalarının azalması gerektiğini bildirdi.

-Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı da Boluspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Maçta puanı ve puanları kopartmak için mücadele ettiklerini, soyunma odasında oyuncularına sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ettiğini anlatan Balcı, şunları söyledi:

"Maçın sonucunda hakemin etkisi var mı yok mu çok önemli değil bizim için. Hakemle ilgili çok fazla yorum yapmıyorum. Ancak bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. Bir oyuncunun illa yere düşmesi mi gerekiyor penaltı verilmesi için? Sakatlanması mı gerekiyor? Penaltıyı vermediğin pozisyonun aynısını, bir dakika sonra rakibe faul olarak verebiliyorsun. Bu da çifte standardı gösteriliyor. Bizim hiç öyle bir beklentimiz de yok. Sadece ortada bir maç yönetilmesi bizim için yeterli. Kararın hakkını vermek önemli."

Balcı, karşılaşmanın ilk yarısının çok dengeli ilerlediğini vurgulayarak, istatistik olarak bütün parametrelerde üstünlük sağladıklarını, maçın ikinci yarısında da aynı üstünlüğü yakaladıklarını anlattı.

Maçta, Boluspor gibi çok iyi bir takıma karşı oyunu önde götüren bir takım hüviyetinde olduklarına işaret eden Balcı, "Ama dediğim gibi futbol bir netice oyunu. Bu sonuç gelmeyince bizim çocuklarımız da hak ettiği değeri bulamıyor. Kalan 4 maçta Ümraniyespor, bu ligde yoluna devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.