Boluspor'un Transfer Yasağı Nedeni Açıklandı

17.05.2026 11:48
Boluspor, FIFA'nın transfer yasağının eski futbolcularla uyuşmazlıklardan kaynaklandığını duyurdu.

Boluspor Kulübü, FIFA tarafından verilen transfer yasağının, eski futbolcularla yaşanan sözleşme uyuşmazlıkları nedeniyle olduğunu ve alacakların ödenmesinin ardından kalkacağını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yasağın, geçmiş dönem sözleşmeleri kapsamındaki uyuşmazlıklardan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz hakkında medyada yer alan transfer yasakları, geçmiş dönemde eski futbolcularımız Paul Oma Mukairu ve Naby Youssouf Oulare ile yaşanan sözleşme uyuşmazlıkları nedeniyle FIFA tarafından kulübümüze verilen, ilgili alacaklar ödenmesine müteakip kalkacak transfer yasağıyla ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

Kulübün haklarının korunması ve gerekli hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla transfer yasaklarına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamada, sürecin titizlikle takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

