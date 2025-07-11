Boluspor\'un Yeni Başkanı Erdal Bayrak

Boluspor'da kongrede başkan seçilen Mahmut Alan'ın başkanlığının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onay verilmemesi üzerine yönetim içerisinde yeni bir başkan seçildi. İş insanı Erdal Bayrak, Boluspor'un yeni başkanı oldu.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, 13 Haziran'da kongreye gitti. Kongrede tek aday olarak başkanlığa adaylığını koyan Mahmut Alan, yapılan seçimle başkan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mahmut Alan'ın başkanlığına onay vermedi. Bunun üzerine yönetim kurulu toplantısıyla Boluspor'un yeni başkanı iş insanı Erdal Bayrak oldu.

"Takımımızı lige en iyi şekilde hazırlayacağız"

Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, "60 yıllık geçmişi olan kulübümüzün kayyuma devredilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bu kritik dönemde, arkadaşlarımızla birlikte Boluspor'umuzu sahipsiz bırakmamak için elimizi taşın altına koyduk. Mahmut Alan başkanlığında devraldığımız yönetimde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayının alınamaması nedeniyle yeni bir karar alma zorunluluğumuz doğdu. Yönetim kurulumuzun kararıyla bu onurlu ve zorlu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Yaşanan belirsizlik, transfer süreçlerimizi ve resmi hazırlıkları geciktirdi. Ancak biz bu sürede takımımızı lige hazırlamak adına yeni teknik ekip ve futbolcularımızla prensip anlaşmaları yaptık, altyapımızı oluşturduk ve sezon planlamalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde gerekli tüm resmi sözleşmeleri imzalayarak takımımızı lige en iyi şekilde hazırlayacağız. Başkanlığımın ve yeni yönetimimizin Bolu'ya ve şanlı Boluspor'umuza hayırlı olmasını diliyor; bizlere güvenen ve destek veren tüm Bolululara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Maddi veya manevi herkesin desteğini bekliyoruz. Hep birlikte, kulübümüzü daha iyi yarınlara taşımak için canla başla çalışacağız" dedi. - BOLU