Boluspor, Yeni İkilisiyle Güçlendi

Spor

Boluspor, Iğdır FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Dean Liço ve forvet Kosta Aleksic'i kadrosuna kattı.

Boluspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Iğdır FK'da top koşturan 26 yaşındaki santrfor Kosta Aleksic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı, 24 yaşındaki orta saha Dean Liço ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Öte yandan Boluspor, Iğdır FK'ya transfer olan Daniel Avramovski için de, "Katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. - BOLU