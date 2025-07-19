Boluspor Yeni Sezona Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde gerçekleştiren Boluspor, sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde yapılan antrenmanlarda futbolculara ısınma koşuları, pas çalışmaları, 5'e 2 oyunlar ve taktiksel çift kale maçlar yaptırılıyor. Genç oyuncuların da yer aldığı kamp kadrosunda eksik oyuncuların kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

Boluspor'un yeni transferlerinin de kadroya dahil olmasıyla birlikte, kamp sürecinin ilerleyen günlerinde hazırlık maçlarının oynanması planlanıyor. - BOLU