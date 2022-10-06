Bolusporlu Tugay Kacar, ligdeki durumlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bolusporlu Tugay Kacar, ligdeki durumlarını değerlendirdi Açıklaması

06.10.2022 11:58
Bolusporlu Tugay Kacar, ligdeki durumlarını değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kacar, sezona iyi başladıklarına inandığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kacar, sezona iyi başladıklarına inandığını söyledi.

Bolu ekibi, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıkları kapsamında çalışmalarını basına kapalı olarak sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk 7 haftası geride kalırken oynadığı 6 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrılırken, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alıp, 11 puan kazandı.

Boluspor, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçından da galibiyetle dönerek puanını 14'e çıkartmayı hedefliyor.

Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Tuzlaspor maçına ilişkin, "Uzun bir ara oldu Tuzlaspor maçı öncesi. Üç haftalık bir süre. Tabii benim de 2 hafta sakatlığım vardı. Göztepe maçında oynayamamıştım. Tuzlaspor maçında hocam bana şans verdi. Tam hazır olmadan çıktım ama elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

Şu anda Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam ettiklerini kaydeden Tugay, "Onlar da güçlü bir rakip. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Orada güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Umarım Ankara Keçiörengücü maçında sahada olacağım. Yüzde 100'ümle mücadele edeceğim. İnşallah 3 puanla oradan döneriz." diye konuştu.

Tugay Kacar, bu sene Boluspor olarak gayet güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, "Son 3 seneye baktığımız zaman en iyi başlangıcımızı yaptık. Bence pozitif bir hava var. Taraftarımızın da biraz sabırlı olması gerekiyor. Futbol bu, 3 sonuçlu oyun ama şu an her şey güzel. 30 maçımız var. Alınabilecek 90 puan var ortada. Altı maçta alınan puan (11) bence başlangıç olarak gayet güzel. Hedefe gitmek için bir seri yakalamamız gerekiyor. Bunu biliyoruz ve başaracak güçteyiz. İnşallah bunu yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular Tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular Kırşehir gündem haberi | Manisalı İmam Fatih Ardıç, 'Caiz mi Hocam' Şarkısı Nedeniyle Kırşehir'in Mucur İlçesine 'Hizmetli' Olarak Atandı Kırşehir gündem haberi | Manisalı İmam Fatih Ardıç, 'Caiz mi Hocam' Şarkısı Nedeniyle Kırşehir'in Mucur İlçesine 'Hizmetli' Olarak Atandı Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı Başkent'te engelli vatandaşa otomobil çarptı... Sokak köpeği yaralının başından ayrılmadı
Kaynak: AA

Boluspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolusporlu Tugay Kacar, ligdeki durumlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bolusporlu Tugay Kacar, ligdeki durumlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement