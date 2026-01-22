Bomba gibi iddia! Arda Güler İspanya'yı terk edecek - Son Dakika
Bomba gibi iddia! Arda Güler İspanya'yı terk edecek

22.01.2026 14:50
İspanyol basınına göre Real Madrid'in başına geçmesi beklenen Jurgen Klopp, Arda Güler'i istikrarsız buluyor ve göreve gelmesi halinde milli futbolcunun takımdan ayrılmasını istiyor.

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğunda sezon sonunda büyük bir değişim yaşanacağı iddiası gündemi sarsarken, Arda Güler hakkında ortaya atılan senaryo İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

REAL MADRID'DE KLOPP DÖNEMİ HAZIRLIĞI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından göreve getirilen Alvaro Arbeloa ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Eflatun-beyazlı yönetimin, takımı Jurgen Klopp'a emanet etmeyi planladığı öne sürüldü. Bu iddia henüz resmiyet kazanmazken, Alman teknik adamın kadro planlamasına dair detaylar tartışma yarattı.

ARDA GÜLER KARARI SES GETİRDİ

El Nacional'de yer alan haberde, Jurgen Klopp'un Arda Güler'le ilgili net bir görüşe sahip olduğu belirtildi. Habere göre Klopp, milli futbolcunun yeteneğini tartışmasız bulsa da istikrarsız performansından rahatsız. Alman teknik adamın, göreve gelmesi halinde Arda Güler'i kadroda düşünmediği ve düzenli bir ayrılığın tüm taraflar için daha doğru olacağını savunduğu aktarıldı.

"SORUN YETENEK DEĞİL, İSTİKRAR"

Haberde Klopp'un, özellikle orta saha bölgesinde istikrarın vazgeçilmez olduğunu düşündüğü vurgulandı. Arda Güler'in maçtan maça performans dalgalanması yaşadığını düşünen Klopp'un, bu durumun soyunma odasında gereksiz gerginlik yaratabileceği görüşünde olduğu ifade edildi. Bu nedenle Arda Güler'in ikinci planda kalmasının yerine, ayrılığın daha sağlıklı olacağı değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

AYRILIK LİSTESİNDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Aynı haberde, Klopp'un kadroda düşünmediği diğer isimler de yer aldı. Alman teknik adamın Dani Ceballos'u rekabet seviyesinin yetersiz bulduğu, Antonio Rüdiger için ise fiziksel durumunun tüm sezonu üst düzey performansla tamamlamaya uygun olmadığını düşündüğü aktarıldı.

