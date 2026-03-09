Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış - Son Dakika
Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış

Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
09.03.2026 10:08
Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın devre arasında, yönetici Ertan Torunoğulları'nın hakem odasına giderek kararlara tepki gösterdiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Samsun spor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak karşılaşmanın ardından ortaya atılan bir iddia, maçın skorunun önüne geçti.

ERTAN TORUNOĞULLARI'NIN HAKEM ODASINA GİTTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Karşılaşmanın devre arasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın hakem odasına gittiği iddia edildi. İddiaya göre Torunoğulları, ilk yarıda verilen bazı hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

SPOR KAMUOYUNDA GÜNDEM OLDU

Söz konusu iddia kısa sürede spor kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmada yaşandığı öne sürülen bu gelişme, maçın ardından en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, devre arasında hakem odasına giderek ilk yarıdaki bazı kararlara sert şekilde itiraz etti.

10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
