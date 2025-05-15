Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddia edildi, resmi açıklama geldi - Son Dakika
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Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddia edildi, resmi açıklama geldi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği ve ön anlaşma yaptığı iddia edildi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu gelişmenin ardından Portekiz Futbol Federasyonu, Uluslar Ligi'nden sonra Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldığını iddialarını yalanladı.

15.05.2025 12:47  Güncelleme: 12:59
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Trendyol Süper Lig'de zirvenin 8 puan uzağında kalan ve şampiyonluk ümidini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-lacivertliler ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan ve yönetim tarafından devam edeceği açıklanan deneyimli çalıştırıcı için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"ÖN ANLAŞMA İMZALADI" İDDİASI

HT Spor'un haberine göre, Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu'yla ön anlaşma gerçekleştirdi. Ön anlaşmanın haziran ayının başında oynanacak Uluslar Ligi maçlarının ardından hayata geçirilmesi hedefleniyor. Öte yandan haberin detayında Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho için Fenerbahçe'ye herhangi bir tazminat ödemek istemediği kaydedildi.

Ahmet Selim Kul, flaş gelişmeyle ilgili, "Buradaki asıl plan şuydu: Mourinho ile Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026'da biteceği için 2026 yılından itibaren başlayan bir anlaşma yapacaktı. Fakat burada Portekiz Futbol Federasyonu'nun fikrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Ronaldo faktörü...

Çünkü Portekiz Milli Takımı için Ronaldo konusu yönetilmesi zor bir sürece döndü. Portekzi Futbol Federasyonu bu sürecin altından 'ismiyle' kalkabilecek, Ronaldo isminin gücüyle mücadele edebilecek tek ismin Mourinho olduğuna inanıyor. Federasyon bu nedenle bu anlaşmayı 2026'dan bu yaza çekmeye karar verdi.

Ancak Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödemek istemiyor. Mourinho da bu gelişme üzerine Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırmanın hesaplarını yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Federasyondan bir kaynak, Portekiz'in ünlü gazetesi Record'a yaptığı açıklamada; herhangi bir teknik direktörle görüşme olmadığını garanti etti ve Roberto Martínez'in sözleşmesinin 2026'ya kadar olduğunu vurguladı.

Mourinho\'nun Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddia edildi, resmi açıklama geldi

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Son Dakika Spor Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddia edildi, resmi açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • KaraKartal:
    Fenerbahçeliler hiç umutlanmasın birlikte çalıştıracaktır :D vizyonu geniş koç o konuda da taviz vermiştir :) 22 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    inşaallah doğru haberdir... 18 3 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    çok üzülüyorum demeyin öyle ya gitmesin nooooollluuurrrr?????? 8 0 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    fenerden tazminatını almadan hayatta gitmez fenerliler boş hayallere kapılmasın bugüne kadar tazminat almadığı kulüp yok boşuna tazminatör demiyorlar 1 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Mosmorinyo hiç milli takım almadı ama. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    hadi insallah bi defol git 0 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    gitme sana muhtacız moruKYO gsaray seninle 0 0 Yanıtla
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