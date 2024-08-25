Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden olan Lucas Torreira için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin basınından Boca Noticias'nın haberine göre; Boca Juniors, sarı kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızıyla ilgileniyor. Haberde, Arjantin ekibinin başkanı Juan Roman Riquelme'nin ocak ayında Torreira'yı transfer etmek istediği belirtildi.
Ayrıca haberin detayında, ocak ayında Torreira'nın sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalacağı ve bu nedenle Galatasaray ile anlaşmanın daha kolay olacağı vurgulandı.
Galatasaray'da toplam 85 maça çıkan Lucas Torreira 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Bomba iddia! Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var - Son Dakika
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