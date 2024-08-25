Bomba iddia! Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var - Son Dakika
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Bomba iddia! Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var

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Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'ya Arjantin ekiplerinden Boca Juniors talip oldu. Boca'nın başkanı Juan Roman Riquelme, yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Torreira'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalacağı ve bu nedenle Galatasaray ile anlaşmanın ocak ayında daha kolay olacağı düşünülüyor.

25.08.2024 15:58  Güncelleme: 16:05
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Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden olan Lucas Torreira için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BOCA JUNIORS İSTİYOR

Arjantin basınından Boca Noticias'nın haberine göre; Boca Juniors, sarı kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızıyla ilgileniyor. Haberde, Arjantin ekibinin başkanı Juan Roman Riquelme'nin ocak ayında Torreira'yı transfer etmek istediği belirtildi.

OCAK'TA TAKIMDAN AYRILABİLİR

Ayrıca haberin detayında, ocak ayında Torreira'nın sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalacağı ve bu nedenle Galatasaray ile anlaşmanın daha kolay olacağı vurgulandı.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da toplam 85 maça çıkan Lucas Torreira 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Bomba iddia! Lucas Torreira\'nın Galatasaray\'dan ayrılma ihtimali var

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Son Dakika Spor Bomba iddia! Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet AYDIN: bir an önce gitsin zaten ne teknik var ne adam eksiltme al gülüm ver gülüm kosmasina mücadele etmesine bişey diyemem ama yeterli değil 4 28 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Her yaz aynı haber ama sonu Şampiyon Galatasaray 18 4 Yanıtla
  • ferhat eser: Yorgan sabah uyandığında yastığa fısıldayıp kaçmak istediğini söyledi. Aynı anda, priz elektrik süpürgesine mektup yazıyordu, ama süpürge kablosuna takılmıştı 6 13 Yanıtla
  • Cenk Demiray: Çok komik 3 2 Yanıtla
  • Firtinaobus: Hemen verin bence vasat bir oyuncu..Hedefleri tutturmak için daha iyisi gerekli… 0 4 Yanıtla

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