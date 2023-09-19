Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia ediliyor - Son Dakika

Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia ediliyor

Son Güncelleme: 19.09.2023 16:48

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil ve Joachim Löw'ün getirileceği öne sürüldü.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra Hamit Altıntop'la da yolların ayrılacağı öne sürülürken Altıntop'un yerine Mesut Özil'in Kuntz'un yerine ise Joachim Löw'ün isminin gündemde olduğu öne sürüldü.

KUNTZ İLE YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Alman hoca Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un yerine de Mesut Özil'in getirileceği iddia edildi.

KUNTZ VE HAMİT'İN YERİNE JOACHIM LOW VE MUSUT GELİYOR

Almanya'nın Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra Hamit Altıntop'la da yolların ayrılacağı öne sürüldü. A Milli Takım Sorumlusu Altıntop'un yerine Mesut Özil'in Stefan Kuntz'un yerine ise Joachim Löw'ün isminin gündemde olduğu kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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A Milli Futbol Takımı, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia ediliyor - Son Dakika
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