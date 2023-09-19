A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra Hamit Altıntop'la da yolların ayrılacağı öne sürülürken Altıntop'un yerine Mesut Özil'in Kuntz'un yerine ise Joachim Löw'ün isminin gündemde olduğu öne sürüldü.
Alman hoca Stefan Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un yerine de Mesut Özil'in getirileceği iddia edildi.
Almanya'nın Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yanı sıra Hamit Altıntop'la da yolların ayrılacağı öne sürüldü. A Milli Takım Sorumlusu Altıntop'un yerine Mesut Özil'in Stefan Kuntz'un yerine ise Joachim Löw'ün isminin gündemde olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia ediliyor - Son Dakika