Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası - Son Dakika
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri\'ne Arda Güler damgası
16.03.2026 14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri\'ne Arda Güler damgası
Arda Güler'in Elche karşısında 68 metreden attığı gol dünya çapında yankı uyandırırken, Real Madrid'in Oscar gecesinde yaptığı ''En iyi gol Oscar'ı'' paylaşımı gündem oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche karşısında yaklaşık 68 metreden attığı gol, dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. Genç yıldızın muhteşem golü yalnızca maçın değil, sosyal medyanın da en çok konuşulan anlarından biri oldu.

REAL MADRID'DEN OSCAR GECESİNDE PAYLAŞIM

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da düzenlenen 98. Oscar Ödülleri töreni sırasında Real Madrid'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İspanyol devi, Oscar gecesinin atmosferini futbol sahasına taşıyan bir mesaj yayımladı.

"EN İYİ GOL OSCAR'I…"

Real Madrid, Türkiye saatiyle 01.31'de yaptığı paylaşımda Arda Güler'in golüne yer vererek, "Ve en iyi gol Oscar'ı… Bir Real Madrid yapımı. Kendi sahasından gol atan adam" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

68 METREDEN MUHTEŞEM GOL

Arda Güler, LaLiga'da Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 89. dakikasında sahneye çıktı. Rakip kaleci Matías Dituro'nun öne çıktığını fark eden genç yıldız, kendi yarı sahasından yaklaşık 68 metre uzaklıktan yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek sezonun en dikkat çekici gollerinden birine imza attı.

Son Dakika Spor Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Adam Adam:
    Ardayı tanımayanlar da tanıdık bu golle. Fiyatına da en az 10milEuro ekleyin 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası - Son Dakika
