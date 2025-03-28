Bombayı patlattı! Necati Ateş\'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia

RAMAZAN KARAMAN:

türkiye şartlarında hiç bir oyuncuya o paralar verilmez çok yüksek rakamlar Allah korusun bir sakatlık geçirse bitti önemli olan iyi oyuncuyu uygun paraya kulübe kazandırmak başarı odur osimen çok iyi bir oyuncu ancak o paralar verilirse takımda bütün dengeler değişir bu benim görüşüm tabiki yönetim daha iyisini bilir.