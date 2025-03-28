Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia

Bombayı patlattı! Necati Ateş\'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia

Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, Victor Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Ateş, Galatasaray'ın Napoli'den Osimhen'in tüm haklarını almak için gerekli koşulları sağladığını öne sürdü. Osimhen'in 'evet' demesi durumunda Galatasaray'ın oyuncusu olacağını belirtti.

28.03.2025 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Necati Ateş, Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ateş, Galatasaray'ın Osimhen'in tüm haklarını Napoli'den almak için koşulları sağladığını belirtti.

"KOŞULLAR OLUŞTURULDU"

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini hazırladığını öne süren Ateş, "Galatasaray Osimhen'in tüm haklarını Napoli'den almak adına koşulları oluşturdu" dedi.

Osimhen'in "evet" demesi halinde Galatasaray'ın oyuncusu olacağını belirten antrenör, "Galatasaray bir oyuncuya para verecekse o Osimhen olacak. Maaşı ve bonservisi 100 küsur milyon euro neredeyse ama Galatasaray bunun üstesinden gelir" diyerek sözlerini noktaladı.

Victor Osimhen, Necati Ateş, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • RAMAZAN KARAMAN:
    türkiye şartlarında hiç bir oyuncuya o paralar verilmez çok yüksek rakamlar Allah korusun bir sakatlık geçirse bitti önemli olan iyi oyuncuyu uygun paraya kulübe kazandırmak başarı odur osimen çok iyi bir oyuncu ancak o paralar verilirse takımda bütün dengeler değişir bu benim görüşüm tabiki yönetim daha iyisini bilir. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:14:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement