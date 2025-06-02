Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti - Son Dakika
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Spor

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe\'nin yeni forveti
02.06.2025 15:06
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Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in forveti Aleksandar Mitrovic'i transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Sırp yıldız Mitrovic için 20 milyon euro üzerinde bir teklif sunarak yeni bir bonservis rekoru kırmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Mitrovic, geçen sezon Al-Hilal ile 36 maçta 28 gol attı ve 7 asistle oynadı.

Edin Dzeko'yla yollarını ayıran ve Youssef En-Nesyri'yi de satış listesine koyan Süper Lig devi Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü katacak.

52 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Geçen sezon Suudi ekibine 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle gelen Mitrovic, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor ve Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor.

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

BONSERVİS REKORU KIRILACAK

Fenerbahçe transfer heyeti, bu hafta içinde 30 yaşındaki golcü için resmi temaslara başlıyor. Sarı lacivertliler, Sırp santrfor için yeni bir bonservis rekoru kırmaya da hazırlanıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Mitrovic için Fenerbahçe, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Suudilerin kapısını çalacak.

Aleksandar Mitrovi&#263, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cemil YALÇIN:
    30 yaşında adama arap liginde, en nesyriden sadece 8 gol fazla attı diye 20m üstü para verecek akıl kimden çıkmış olablilir diye sokaktaki 100 çocuğa sorsak 100ü de Ali Koç der 91 1 Yanıtla
  • 22041980:
    sen ne kadar yüzsüz birisin.kimseyi alma tesisleri terk et istifa et 52 0 Yanıtla
  • w1w2w3w4:
    Cumhurbaşkanı na ıstıfa diye stadlarda bağırtan, zihniyet şimdi binlerce ıstıfa propagandaları ve toplu imzalar dahil istafası isteniyor ancak koltuk makam çok güzel ıstıfa yok.. Şimdi soru şu.. Nerdeee Demokrasi nerde çoğunluk Diğer bir sıru ise sizler transferi yapacaksınız hacç borc ve yen yönetime . Tabikiide yeni hoca gelirse ben bu yeni tranferler benim Sistemine uymuyor derse ne olacak.. Kısa ve öz, koltuk çok güzel... ??????Boşuna CB. bok atmayın 13 14 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    geliyor yaz sampiyonu... 15 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    mert hakan yeter almayın kimseyi aldıklarınızı görüyoruz kaleye de volkan demirel alındın LA 10 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti - Son Dakika
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