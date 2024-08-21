Bornova 1877, altyapı koordinatörlüğü görevine Gürhan Dizlek\'i getirdi

Spor

Bornova 1877, altyapı koordinatörlüğü görevine Gürhan Dizlek'in getirildiğini açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, kariyerinde daha önce Göztepe, Karşıyaka, Bucaspor ve Altınordu kulüplerinin altyapılarında görev yapan Gürhan Dizlek'i altyapı koordinatörlüğü görevine getirdi. Semih Kaya, Cenk Gönen, Anıl Taşdemir, Aydın Kuzu gibi birçok futbolcuyu Türk futboluna kazandıran teknik adam yaptığı açıklamada, "Bornova semti adeta futbolcu madeni. Buradan yetişmiş birçok futbolcu var. Hedefimiz Bornovamızın öz kaynak değerlerini koruyarak, Türk futboluna yeni isimler kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Bornova 1877, yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdürüyor

TFF 3. Lig'de geçtiğimiz sezonu 4.sırada tamamlayarak play-off oynama başarısı gösteren Bornova 1877 SK, yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da yaptığı kampla sürdürüyor. 27 Nisan'da üçüncü etap kampını tamamlayarak İzmir'e dönecek yeşil-siyahlı ekip, bir hazırlık maçı yaparak yeni sezona girecek. İzmir ekibi 8 Eylül Pazar günü Kartal Bulvarspor'u sahasında konuk edecek. - İZMİR