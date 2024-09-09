Bornova 1877, Sezona Fırtına Gibi Girdi! - Son Dakika
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Spor

Bornova 1877, Sezona Fırtına Gibi Girdi!

Bornova 1877, Sezona Fırtına Gibi Girdi!

TFF 3'üncü Lig'de Bornova 1877, yeni sezonun ilk maçında evinde Bulvarspor'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. İzmir temsilcisi, hedefinin üst sıralar olduğunu gösterdi.

09.09.2024 14:19
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İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon ilk yılında Play-Off tecrübesi yaşayan Bornova 1877, yeni sezonun ilk maçında evinde Bulvarspor'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Rakibini geçen sezon da kadroda yer alan Murat (2), Yasin Uzunoğlu ve Sabahattin'in golleriyle dize getiren İzmir temsilcisi sezona flaş bir giriş yaparak bu yıl da hedefinin üst sıralar olacağını gösterdi. Takımın başındaki ilk maçından zaferle ayrılan Teknik Direktör Sercan Yıldırım, ayakları yere sağlam basan bir takım olacaklarını belirterek ilerleyen haftalar da daha iyi bir ekip izleteceklerini söyledi. İzmir temsilcisi bu hafta 23 Elazığ FK deplasmanında ter dökecek.

Kaynak: DHA

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