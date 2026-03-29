Bornova 1877'den Kritik Galibiyet

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bornova 1877, deplasmanda Tire 2021 FK'yı 4-2 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Bornova 1877 maçın 8'inci dakikasında Abdulkadir'in golüyle öne geçti: 0-1. Tire 2021 FK, 42'nci dakikada Mustafa Çalışkan ile skoru eşitledi ve devre 1-1 berabere tamamlandı. Tire 2021 FK, 47'nci dakikada Ümit Kurt ile 2-1 öne geçti. Maçı bırakmayan Bornova 1877 dakikalar 71'i gösterdiğinde Abdulkadir ile bir gol daha buldu: 2-2. Abdulkadir, 77'nci dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 2-3. Bornova 1877, 84'üncü dakikada Arda'nın golüyle iyice rahatladı: 2-4. Müsabakayı 4-2 kazanan Bornova, 21 puana yükselip kümede kalma umutlarını artırdı. Tire ekibi ise 35 puanla orta sıralarda kaldı.