Bornova 1877, Turan Demirci\'yi Kadrosuna Kattı

Aliağa Futbol'da futbola başlayan Turan sırasıyla Gümüşordu, Buca Belediye, Altay ve Göztepe altyapılarında oynadıktan sonra Bucaspor 1928'de profesyonel oldu. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Sökespor ve Çeşme Belediyespor'da top koşturan Turan, Bornova ekibiyle 2023'te BAL'da 1 maça çıktı. Genç oyuncu geçen sezon 3'üncü Lig'de Silifke Bld ve Tire formalarıyla 24 maçta görev yaptı.
