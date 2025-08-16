Bornova 1877, Turan Demirci'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bornova 1877, Turan Demirci'yi Kadrosuna Kattı

Bornova 1877, Turan Demirci\'yi Kadrosuna Kattı
16.08.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova 1877, Tire 2021 FK'dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Turan Demirci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Bornova 1877, dış transferde Tire 2021 FK'dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Turan Demirci'yi kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında 2002 doğumlu Turan Demirci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce de kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuza yeni sezonda da formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Aliağa Futbol'da futbola başlayan Turan sırasıyla Gümüşordu, Buca Belediye, Altay ve Göztepe altyapılarında oynadıktan sonra Bucaspor 1928'de profesyonel oldu. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Sökespor ve Çeşme Belediyespor'da top koşturan Turan, Bornova ekibiyle 2023'te BAL'da 1 maça çıktı. Genç oyuncu geçen sezon 3'üncü Lig'de Silifke Bld ve Tire formalarıyla 24 maçta görev yaptı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bornova 1877, Turan Demirci'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:50:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova 1877, Turan Demirci'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.