 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bornova 1877, Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bornova 1877, Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, Darıca Gençlerbirliği forması giyen Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir ekibi, 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bornova 1877, Yasin Uzunoğlu\'nu kadrosuna kattı
10.01.2024 - 17:27,
Abone Ol

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, Darıca Gençlerbirliği forması giyen Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta devre arasına 24 puanla play-off hattında giren Bornova 1877, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte takımın eksik bölgelerini belirleyen teknik ekip transfer çalışmalarının başlaması için de düşmeye bastı. İzmir ekibi, devre arasının ilk transferi olarak Darıca Gençlerbirliği forması giyen forvet oyuncusu Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Darıca Gençlerbirliği forması giyen Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı. Ekibimiz, 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yasin Uzunoğlu'na formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bornova 1877, Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika


18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30
Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı

Son Dakika
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:11 Almanya'da AfD ve aşırı sağcı politikacılar, yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 18:58:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bornova 1877, Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement