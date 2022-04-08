Borussia Dortmund deplasmanda Stuttgart'ı Brandt'ın iki golüyle yendi - Son Dakika
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Borussia Dortmund deplasmanda Stuttgart'ı Brandt'ın iki golüyle yendi

08.04.2022 23:47
Borussia Dortmund deplasmanda Stuttgart'ı Brandt'ın iki golüyle yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 2-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 29. haftasında Mercedes Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

Sarı-siyahlılar 12. ve 71. dakikalarda Julian Brandt'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 60'a çıkaran Borussia Dortmund bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Stuttgart ise maç fazlasıyla 27 puanla 15. sırada bulunuyor.

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Borussia Dortmund, Bundesliga, Stuttgart, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Borussia Dortmund deplasmanda Stuttgart'ı Brandt'ın iki golüyle yendi - Son Dakika


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