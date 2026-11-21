Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) zirve mücadelesinde Bayern Münih'in Köln ile berabere kaldığı haftada Borussia Dortmund deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenerek zirveye çıktı.

Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach'a konuk oldu.

Borussia Dortmund, 80. dakikada Felix Kalu Nmecha'nın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, haftaya lider başlayan ve Köln ile 1-1 berabere kalan 22 puanlı Bayern Münih'i geride bırakarak 24 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Bayern Münih'te İngiliz golcü Harry Kane, Köln maçında yaşadığı sol ayak bileğindeki bağ yırtılması nedeniyle ameliyat edildi.