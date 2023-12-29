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Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i teknik direktör Edin Terziç'in yardımcısı olarak görevlendirdi - Son Dakika
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Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i teknik direktör Edin Terziç'in yardımcısı olarak görevlendirdi

Alman ekibi Borussia Dortmund, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Sven Bender'i teknik direktör Edin Terziç'in yardımcısı olarak görevlendirdi. Şahin ve Bender ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme yapıldığı açıklandı. 63 yaşındaki yardımcı antrenör Armin Reutershahn ise kendi isteği üzerine takımdan ayrıldı.

Borussia Dortmund, Nuri Şahin\'i teknik direktör Edin Terziç\'in yardımcısı olarak görevlendirdi
29.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:29
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Alman ekibi Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terziç'in yardımcısı olarak Nuri Şahin'i görevlendirdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Sven Bender, 1 Ocak'tan itibaren Terziç'in yardımcısı olarak görev alacak.

Şahin ve Bender ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme yapıldığını duyuran Alman kulübü, 63 yaşındaki yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteği üzerine takımdan ayrıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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