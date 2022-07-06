Almanya basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın boşluğunu doldurmayı planladığı Haller için Ajax'a 31 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor ile dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Borussia Dortmund, Sebastien Haller'i renklerine bağladı - Son Dakika

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