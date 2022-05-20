Borussia Dortmund, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdı - Son Dakika
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Borussia Dortmund, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdı

20.05.2022 13:57
Borussia Dortmund, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmnd, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmnd, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdığını duyurdu.

Sarı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, kulübün üst yönetimi tarafından geçen sezonun analizinin yapmasının sonucunda Marco Rose ile iş birliğinin sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, Rose'nin yanı sıra yardımcılarıyla da yollarının ayrıldığı aktarıldı.

Daha önce Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach'i çalıştıran Rose, 2021-2022 sezonun başında Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

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Kaynak: AA

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