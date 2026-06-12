Bosna Hersek Taraftarları Toronto'da

2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda oynanacak Kanada-Bosna Hersek maçı öncesinde binlerce Bosnalı taraftar, takımlarına destek vermek için Toronto Stadı'na yürüdü.

Karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala Stanley Park'ta buluşan Bosna Hersek taraftarları, güvenlik birimlerinin aldığı önlemler eşliğinde stada yürüyüşe geçti.

2014'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Bosna Hersek'i gruptaki ilk maçında yalnız bırakmayan binlerce taraftar, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Takımlarının Dünya Kupası heyecanına günler öncesinden ortak olmaya başlayan futbolseverler, antrenman saatlerinde Centennial Park'a gelerek futbolculara moral vermişti.

Kanada'da yaklaşık 36 bin Bosna Hersek kökenli kişi yaşıyor.