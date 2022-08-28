Takım müsabakalarında kadın ve erkeklerde milliler gümüş madalyaların sahibi oldu. Karışık takımda İbrahim Gündüz-Simay Kulakçeken, çift kadınlarda Özge Yılmaz-Ece Haraç, çift erkeklerde İbrahim Gündüz-Zirve Gündüz, tek erkeklerde ise İbrahim Gündüz bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

İbrahim Gündüz, Saraybosna, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı - Son Dakika

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