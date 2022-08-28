Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı

28.08.2022 14:24
Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı

Bosna Hersek'te düzenlenen 47. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı.

Bosna Hersek'te düzenlenen 47. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Saraybosna'da gerçekleşen organizasyonu Türkiye, 2 gümüş, 4 bronz madalyayla tamamladı.

Takım müsabakalarında kadın ve erkeklerde milliler gümüş madalyaların sahibi oldu. Karışık takımda İbrahim Gündüz-Simay Kulakçeken, çift kadınlarda Özge Yılmaz-Ece Haraç, çift erkeklerde İbrahim Gündüz-Zirve Gündüz, tek erkeklerde ise İbrahim Gündüz bronz madalya elde etti.

Türkiye, madalya sıralamasında da takım halinde organizasyonu 6 madalyayla 2. sırada bitirdi.

YORUMLAR
500
MASAK'tan bomba etkisi yaratacak araştırma: Son 1,5 senede Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı tespit edildi MASAK'tan bomba etkisi yaratacak araştırma: Son 1,5 senede Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı tespit edildi Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Kaynak: AA

İbrahim Gündüz, Saraybosna, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:54 Eğitim için ABD'de bulunan Hollandalı üç komando, kaldıkları otelin önünde silahla vuruldu
13:40 MASAK'tan bomba etkisi yaratacak araştırma: Son 1,5 senede Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı tespit edildi
12:52 Nişan fotoğrafı çekiminde üzerine yıldırım düşen damat hayatını kaybetti
12:44 Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı
12:36 Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz
12:15 Zonguldak'ta denize giden adamda milyonda bir görülen "sıcak ödemi" meydana geldi
11:39 Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt
11:38 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı kapatacağız, Sadece Çevre Bakanlığı olacak
11:26 Kastamonu'da vatandaşların petrol umudu: 37 yıl önce sondajla açılan kuyunun incelenmesini istiyorlar
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 14:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement