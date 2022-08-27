Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar tamamlandı

Organizasyonda erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ile kadınlar +70 kiloda Elif Başkut ikinci turda, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Ecem Baysuğ ise ilk turda rakiplerine yenildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler +90 kiloda mücadele eden Recep Ergin , bronz madalya mücadelesinde Japon Dota Arai'ye altın skorda yenilerek beşincilikte kaldı.

Kaynak: AA

Recep Ergin, Türkiye, Spor, Son Dakika

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