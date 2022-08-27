Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar tamamlandı - Son Dakika
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Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar tamamlandı

27.08.2022 20:48
Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar tamamlandı

Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar sona erdi.

Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler +90 kiloda mücadele eden Recep Ergin, bronz madalya mücadelesinde Japon Dota Arai'ye altın skorda yenilerek beşincilikte kaldı.

Organizasyonda erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ile kadınlar +70 kiloda Elif Başkut ikinci turda, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Ecem Baysuğ ise ilk turda rakiplerine yenildi.

Bu sonuçlarla Türkiye, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında beşinci basamakta yer aldı.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, yarın karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek.

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Kaynak: AA

Recep Ergin, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi maçlar tamamlandı - Son Dakika
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