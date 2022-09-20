Bosphorus Cup, 22-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bosphorus Cup, 22-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek

20.09.2022 14:17

21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları, 22-25 Eylül'de gerçekleştirilecek.

21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları, 22-25 Eylül'de gerçekleştirilecek.

"İstanbul Yelken Açıyor" sloganıyla organize edilecek yarışlarda, 10 ülkeden toplam 900 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonun Tersane İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında son şampiyon Asterisk takımı, kupayı yetkililere teslim etti.

Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, yaptığı açıklamada, "Bu sene çok zorlu bir yarış olacak. Artık yeni şampiyonu bekliyoruz. Pazar akşamı kupayı yeni şampiyona vereceğiz. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu Açıklaması İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu Açıklaması

İstanbul, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bosphorus Cup, 22-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 21 yaşında kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bosphorus Cup, 22-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement