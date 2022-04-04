Bostanlıspor hakemlere hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 oyuncuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bostanlıspor hakemlere hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 oyuncuyla yollarını ayırdı

04.04.2022 15:31
Bostanlıspor hakemlere hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 oyuncuyla yollarını ayırdı

İzmir 1.Amatör Futbol Ligi 4. Grupta mücadele eden Bostanlıspor'da, iki karşılaşmada hakemlere hakaretleri sonrası kırmızı kart gören oyuncuların kulüple ilişkisinin kesildiği bildirildi.

İzmir 1.Amatör Futbol Ligi 4. Grupta mücadele eden Bostanlı spor'da, iki karşılaşmada hakemlere hakaretleri sonrası kırmızı kart gören oyuncuların kulüple ilişkisinin kesildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şemiklerspor ile oynan maçta hakeme karşı suç işleyerek kırmızı kart gören takım kaptanı Tolga Kahraman ile Nergizspor karşılaşmasında hakemi itmesi nedeniyle kırmızı kart gören Tunahan Çamlıtaş kadro dışı bırakıldı.

İki futbolcunun durumunu görüşen Bostanlıspor Yönetim Kurulu, kulübün prensip ve spor ahlakına uymayan davranışları nedeniyle oyuncuların kulüple ilişkilerini kesti.

Önceliğin spor ahlakı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ligden düşmemiz söz konusu olsa bile bu önceliklerimizden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsiz davranışlarda bulunacak sporcuların kulüple ilişkisine kesinlikle son verilecektir. Son iki maçtaki durum nedeniyle futbol ailesi, hakem camiası, spor kamuoyu ve rakiplerimizden özür dileriz. Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü'ne yakışmayacak hareketler inşallah bir kez daha tekrarlanmaz. Bu konuda bizler üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yapacağız."

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Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bostanlıspor hakemlere hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 oyuncuyla yollarını ayırdı - Son Dakika


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