Boston Celtics, Dallas Mavericks'i mağlup ederek seride 2-0 öne geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boston Celtics, Dallas Mavericks'i mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

NBA Finalleri'nin ikinci maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 105-98'lik skorla yenerek seride 2-0 öne geçti. Luka Doncic'in triple-double yaptığı maçta Celtics, üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı. Üçüncü maç Dallas'ta oynanacak.

10.06.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
NBA Finalleri'nin ikinci maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i sahasında 105-98'lik skorla mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

TD Garden'da oynanan karşılaşmaya konuk ekip Dallas Mavericks daha iyi başladı. Mavericks, yıldız oyun kurucusu Luka Doncic'in yüksek şut isabet yüzdesiyle skorda öne geçmeyi başardı. Celtics ise 3 sayılık atışlarda isabet bulamayınca pota altını kullanarak maça ortak olmaya çalıştı. İlk çeyreğin sonlarına doğru oyunda dengeyi sağlayan Celtics, farkın açılmasını önledi. Bu sezon oynadığı tüm maçların ilk çeyreğinde en az bir 3 sayı isabeti kaydeden Celtics'in çeyrekteki ilk üçlük isabeti, çeyreğin bitimine 6 saniye kala Al Horford'dan geldi. Mavericks, ilk çeyreği 28-25 önde tamamladı.

CELTICS'TE 'X FAKTÖR' JRUE HOLIDAY OLDU

Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Celtics, oyunda kurmaya başladığı üstünlüğü skora da yansıtarak çeyreğin 4'üncü dakikasında maçta ilk defa öne geçti. Mavericks, ikinci çeyrekte 2 defa tekrar öne geçse de skor üstünlüğünü koruyamayarak ilk yarıyı 54-51 geride kapattı. Celtics'te Jrue Holiday, takımının 3 sayı isabet yüzdesinin çok düşük kaldığı ilk yarıda, potaya topsuz penetre ederek aldığı pasları baskete dönüştürdü. Holiday, ilk yarıyı 17 sayıyla tamamladı. Mavericks'te ise Doncic, ilk yarıda 23 sayı kaydetti.

Üçüncü çeyreğin ortalarına kadar çekişmeli geçen karşılaşmada Celtics, yakaladığı 10-0'lık seriyle çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 12 sayıya çıkardı. Celtics'in serisine çeyrek sonunda 7-0'lık bir seriyle karşılık veren Mavericks, farkı 6 sayıya düşürmeyi başardı. Celtics, yedek oyun kurucusu Payton Pritchard'ın son saniyede orta sahadan kaydettiği 3 sayılık basketiyle maçın son çeyreğine 83-74'lük skorla önde girdi.

İki takımın da karşılıklı basketlerle başladığı maçın son çeyreğinde Celtics, üstünlüğünü çoğunlukla çift haneli farkla korumayı sürdürerek bitime 3.30 dakika kala farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Buna karşı Mavericks, 9-0'lık seri yakalayarak farkı 1.15 dakika kala 5 sayı kadar düşürmeyi başardı. Son dakikada savunmaların kolay sayıya izin vermediği maçta Celtics, önce fastbreak'e çıkan Mavericks hücumunu blokla durdurdu, sonra da Jaylen Brown'un turnikesiyle maçı 105-98 kazandı. Bu sonuçla Boston Celtics, final serisinde Dallas Mavericks karşısında 2-0 öne geçti.

DONCIC'TEN TRIPLE-DOUBLE

Karşılaşmanın en skorer ismi, maçı triple-double ile tamamlayan Luka Doncic oldu. Doncic, 32 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile oynadı. Celtics'in en skorer ismi ise Jrue Holiday oldu. Holiday maçı 26 sayı 11 ribaundla tamamladı. Celtics'te diğer öne çıkan isimler de Jaylen Brown, Derrick White ve Jayson Tatum oldu. Brown maçta 22 sayı, 7 asist; White 18 sayı, 5 ribaund; Tatum ise 18 sayı, 12 asist ve 9 ribaund rakamlarına ulaştı. Tatum, 1 ribaundla triple-double yapmayı kaçırdı.

FİNAL SERİSİ DALLAS'A TAŞINIYOR

NBA Finalleri'nin üçüncü maçı çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece TSİ 03.30'da Dallas Mavericks'in sahası American Airlines Center'da oynanacak.

Kaynak: DHA

Dallas Mavericks, Boston Celtics, NBA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boston Celtics, Dallas Mavericks'i mağlup ederek seride 2-0 öne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:45 Borsa İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün Borsa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemleri için son gün
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:24:12. #1.11#
SON DAKİKA: Boston Celtics, Dallas Mavericks'i mağlup ederek seride 2-0 öne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement