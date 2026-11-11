Boston Celtics, deplasmanda 76ers'ı 123-101 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı - Son Dakika
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Boston Celtics, deplasmanda 76ers'ı 123-101 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı

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NBA'de Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 123-101 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetine ulaştı. Celtics'te Paul George 36, Jayson Tatum 21 sayı üretti; 76ers'ta Tyrese Maxey'nin 24 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 123-101 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan ekipler arasındaki karşılaşmayı kazanan Celtics'te Paul George 36, Jayson Tatum da 21 sayısıyla galibiyete katkı sağladı.

Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey'nin 24 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Knicks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

New York Knicks konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 117-85 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, Karl-Anthony Towns ise 21 sayı ve 16 ribaunt ile oynadı.

Bucks'ta ise Jaime Jaquez 16 sayı, Ryan Rollins ise 14 sayı kaydetti.

Kaynak: AA
Boston CelticsPhiladelphiaPaul GeorgeSporNBASon Dakika

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