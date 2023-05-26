Boston Celtics, NBA Finalleri için pes etmiyor! - Son Dakika
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Boston Celtics, NBA Finalleri için pes etmiyor!

Boston Celtics, NBA Finalleri için pes etmiyor!

26.05.2023 15:38

Batı Konferansı Playoff Final serisinde Miami Heat'e karşı 3-0'lık skor avantajını kaptıran Celtics, pes etmeyerek seride geriden gelerek skoru 3-2'ye getirmeyi başardı.

Normal sezonu Batı Konferansında 2.ci bitiren Boston Celtics ve 8.ci bitiren Miami Heat Konferans Finalinde karşı karşıya gelerek serinin 5.ci maçını oynadılar.

3-0'DAN 3-2'YE

Normal sezonu 8.ci sırada bitiren Miami Heat, Playoff mücadelelerinde 1. turda favori olarak gözüken Milwaukee Bucks'ı 4-1, 2. turda ise New York Knicks'i 4-2'lik skorlar ile devirerek süprize imza attı. Son olarak bir diğer favori olarak gözüken Boston Celtics'e karşı seride 3-0 öne geçen Heat, son 2 karşılaşmadan boynu bükük ayrılıyor.

BOSTON CELTİCS 110-97 MİAMİ HEAT

Boston Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt; Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma; Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist; Jaylen Brown ise 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Miami Heat'te ise Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist; Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt; Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te 3 dakika 20 saniye süre alan Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

SERİNİN 6. MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Serinin 6. maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak takım, NBA Finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

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Son Dakika Spor Boston Celtics, NBA Finalleri için pes etmiyor! - Son Dakika


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