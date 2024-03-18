Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Washington Wizards'ı 130-104 yendi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligde şu ana kadar play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım Celtics, Wizards engelini zorlanmadan geçerek üst üste 5, bu sezon 53. galibiyetini aldı.
Doğu Konferansı lideri Celtics'te Jayson Tatum 30 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Sam Hauser de tamamı üç sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Jordan Poole'un 31 sayı ve 4 asistlik performansı, Doğu Konferansı son sırasındaki Wizards'ın 57. mağlubiyetini engelleyemedi.
Mavericks, Irving'in son saniye basketiyle kazandı
Dallas Mavericks, sahasında Denver Nuggets'ı Kyrie Irving'in son saniye basketiyle 107-105 mağlup etti.
Bu sezon 39. galibiyetini elde eden Mavericks'te Luka Doncic 37 sayı ve 10 ribaunt, Kyrie Irving de 24 sayı, 7 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.
Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray'nin 23 sayı ve 7 asist, Nikola Jokic'in de 16 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik katkısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.
Cedi Osman'dan 10 sayı
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs, Brooklyn Nets'i uzatmada 122-115'lik skorla geçti.
Sezonun 15. galibiyetini alan Batı Konferansı son sırasındaki Spurs'te Victor Wembanyama 33 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 7 blok, Devin Vassell 25 sayı ve 8 asist, Keldon Johnson 24 sayı ve 5 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise yaklaşık 14 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 10 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.
Peş peşe 3 olmak üzere 42. yenilgisini yaşayan konuk takım Nets'te Cam Thomas 31, Dennis Schroder de 19 sayı kaydetti.
Sonuçlar
Milwaukee Bucks- Phoenix Suns: 140-129
Detroit Pistons- Miami Heat: 101-104
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 107-105
Washington Wizards-Boston Celtics: 104-130
Orlando Magic- Toronto Raptors: 111-96
San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 122-115 (Uzatmada)
Los Angeles Clippers- Atlanta Hawks: 93-110
Son Dakika › Spor › Boston Celtics, Washington Wizards'ı farklı yendi - Son Dakika
Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.
Yozgat'ta 2021 yılında temeli atılan Bozok Stadı inşaatı, artan maliyetler nedeniyle yarım kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüklenici firma ile sözleşmeyi feshetti ancak yeni bir ihale henüz yapılmadı. Emekli olan eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Erdem, stadın şehir merkezinde yapılmaması gerektiğini belirtti ve yeni bir stadyumun yapılması önerisinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Böcek, Alanya'ya Sera Atıkları Geri Kazanımı ve Enerji Üretim Tesisi kuracaklarını ve avokado boylama tesisleri kurarak üreticinin işini kolaylaştıracaklarını açıkladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde turizm sektörünü canlandırmak için kurulan yamaç paraşütü pistinde ilk profesyonel uçuşlar yapılarak, pistin açılışı gerçekleştirildi. 1'i kadın 25 paraşütçü piste tam not verirken, izleyenler de keyifli zamanlar yaşadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, Alanya'da binlerce vatandaşla iftar yaptı. Başkan Böcek, Alanya'da sera atıklarını enerjiye dönüştürecek ve avokado boylama tesisleri kuracaklarını açıkladı.
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği Müsabakaları'nda 5 madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yeşilvadi yolunda meydana gelen trafik kazasında, iftara yetişmek üzere yola çıkan bir araç ile plakası belirlenemeyen başka bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralanırken, 28 yaşındaki İsmail Uygun hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve Uygun'un cenazesi ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Afjim Spor Kulübü'nün başarılı öğrencisi Aykut Turan, Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması'nda elde ettiği başarı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Turan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Antrenör Yusuf Evyurt ise Türk sporunun gelişmesine katkı sağlamak ve yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayları kabul edilemez olarak nitelendirdi. Infantino, futbolcuların güvende olması gerektiğini vurgulayarak, olayların sorumlularının cezalandırılmasını istedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan kişiler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan ve sahaya giren şahıslar da bulunuyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, olaylarla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe'nin maçının ardından taraftarın Fenerbahçeli oyunculara saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Uçum, "Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Hiç kimse 'Bağımsız ve Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?