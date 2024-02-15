BOTAŞ, Emlak Konut'u 71-61 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

BOTAŞ, Emlak Konut'u 71-61 mağlup etti

BOTAŞ, Emlak Konut\'u 71-61 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ, Emlak Konut'u 71-61 mağlup etti. Maçın salonu Başakşehir'de oynandı ve hakemler Duhan Köyiçi, Metin Erol ve Umut Memiş'ti. Emlak Konut takımından Fitzgerald 5, Sehernaz Çidal 17, Smith 17, Zeynep Şevval Gül 10, Wiese 2, Gizem Mürüvet Uca 3, Gizem Başaran, Berfin Sertoğlu 2 ve Jakobsone 5 sayıyla katkı sağladı. BOTAŞ takımından ise Weaver 22, Mack 13, Manolya Kurtulmuş 10, Allen 16, Reimer 4, Buket Ünal 6, Nihal Güngör Yıldırım ve Hatice Pelin Gülçelik skor üretti. Maçın periyot skorları ise 23-9, 38-38 ve 50-56 olarak gerçekleşti.

15.02.2024 20:25  Güncelleme: 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Başakşehir

Hakemler: Duhan Köyiçi, Metin Erol, Umut Memiş

Emlak Konut: Fitzgerald 5, Sehernaz Çidal 17, Smith 17, Zeynep Şevval Gül 10, Wiese 2, Gizem Mürüvet Uca 3, Gizem Başaran, Berfin Sertoğlu 2, Jakobsone 5

BOTAŞ: Weaver 22, Mack 13, Manolya Kurtulmuş 10, Allen 16, Reimer 4, Buket Ünal 6, Nihal Güngör Yıldırım, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 23-9

Devre: 38-38

3. Periyot: 50-56

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ, Emlak Konut'u 71-61 mağlup etti.

Kaynak: AA

Gizem Başaran, Metin Erol, Başakşehir, Hatice, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor BOTAŞ, Emlak Konut'u 71-61 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 21:33:04. #1.12#
SON DAKİKA: BOTAŞ, Emlak Konut'u 71-61 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement