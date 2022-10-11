BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi eleme maçları başlıyor

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi eleme maçlarına çıkacak.
Macaristan'daki DVTK Arena oynanacak ilk müsabakada BOTAŞ ile Macaristan temsilcisi DVTK Hun-Therm Miskolc yarın TSİ 19.30'da karşılaşacak.
BOTAŞ ikinci maçını 13 Ekim TSİ 19.30'da İsrail'in Elizur Landco Ramla takımıyla oynayacak.
BOTAŞ, eleme grubunun lideri olması halinde normal sezonda B Grubu'nda, elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam edecek.
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