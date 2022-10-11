BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi eleme maçları başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi eleme maçları başlıyor

11.10.2022 09:08
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi eleme maçları başlıyor

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi eleme maçlarına çıkacak.

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi eleme maçlarına çıkacak.

Macaristan'daki DVTK Arena oynanacak ilk müsabakada BOTAŞ ile Macaristan temsilcisi DVTK Hun-Therm Miskolc yarın TSİ 19.30'da karşılaşacak.

BOTAŞ ikinci maçını 13 Ekim TSİ 19.30'da İsrail'in Elizur Landco Ramla takımıyla oynayacak.

BOTAŞ, eleme grubunun lideri olması halinde normal sezonda B Grubu'nda, elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam edecek.

YORUMLAR
500
Macaristan Başbakanı Orban, Scholz ile görüşmesini 'verimli' olarak nitelendirdi Macaristan Başbakanı Orban, Scholz ile görüşmesini 'verimli' olarak nitelendirdi Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 Fenerbahçe Beko: 85 Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 Fenerbahçe Beko: 85
Kaynak: AA

Macaristan, basketbol, Miskolc, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi eleme maçları başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:51 Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeye Ali Babacan'dan tepki: Kahroluyorum
10:46 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı
10:48 Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı
10:30 Hayranları üzen kareler! Geleceğe Dönüş'ün iki efsanesi yıllar sonra bir araya geldi
10:16 Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi
10:14 Bursa'da yol ile apartmanın arasında bulunan gizemli mezar hakkındaki bilinmezlik sürüyor
10:15 Başörtüsü tartışmasının gündem olduğu dönemde yayınlanan yeni dizinin fragmanı olay yarattı
10:07 İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu! Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı
10:01 Cemal Hünal'ın otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ayağı kırıldı
09:50 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 11:01:49. #1.12#
SON DAKİKA: BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi eleme maçları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement