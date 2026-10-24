BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş BOA'yı 70-66 yenip 4. galibiyetini aldı

BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş BOA'yı 70-66 yenip 4. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ, sahasında Beşiktaş BOA'yı 70-66 mağlup etti. BOTAŞ bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetine ulaşırken Beşiktaş BOA ilk yenilgisini aldı.
Salon: Sincan
Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Ali Osman Kanık, Seçkin Şentürk
BOTAŞ: Duygu Özen 8, Sehernaz Çidal 15, Akhator 16, Holesinska 2, Nared 17, Işık Güven 4, İdil Yeniçulha 8, Işılay Eğin, Simge Tokmak
Beşiktaş BOA: Simms 9, Meltem Yıldızhan 12, Davis 8, Ayşegül Günay Aladağ 6, Badiane 12, Lazic 5, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İdil Saçalır 5, Alleyne 6, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 18-24
Devre: 39-43
3. Periyot: 52-52
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ, sahasında Beşiktaş BOA'yı 70-66 yendi.
Bu sonuçla BOTAŞ ligdeki 4. galibiyetini aldı, Beşiktaş BOA ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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