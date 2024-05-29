Bournemouth, Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Bournemouth, Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Bournemouth, Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, ocak ayında Getafe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncu Enes Ünal'ı, sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 4 yıllığına renklerine bağladı. Enes Ünal ise Bournemouth ile sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, 'Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım.' şeklinde konuştu.

29.05.2024 14:24
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Bournemouth, Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, ocak ayında Getafe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncu Enes Ünal'ı, sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 4 yıllığına renklerine bağladı.

Bournemouth, ocak ayında Getafe'den kiraladığı Enes Ünal'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandığını açıkladı. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Bournemouth İcra Kurulu Başkanı Neill Blake, "Enes, bizimle olduğu dönemde gösterdiği performansla bizi çok etkiledi. Premier Lig'de başarılı olma arzusu başından beri açıkça görülüyor. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladı ve onun uzun süreli bir sözleşmeyle aramıza katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

ENES ÜNAL: ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR İÇİN GERÇEKTEN HEYECANLIYIM

Enes Ünal ise Bournemouth ile sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve birlikte daha da gelişmek için büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, Bournemouth formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere çıktığı 17 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Kaynak: DHA

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