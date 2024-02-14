Bowlingde Intercity 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası Ankara'da düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Bowlingde Intercity 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası Ankara'da düzenlendi

Bowlingde Intercity 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası Ankara\'da düzenlendi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Intercity 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası, Ankara Rollhouse Bowling Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadınlarda Gözde Samur birinci olurken, erkeklerde ise Cemal Batu Pınar birincilik elde etti. 3. Lig'de ise Yasir Kul birinci oldu.

14.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:44
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Bowlingde Intercity 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Rollhouse Bowling Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2. Lig kadınlarda Gözde Samur birinci, Özgül Türkkan ikinci oldu. Gülhanım Birinci ve Beyza Türkdönmez de üçüncülüğü paylaştı.

2. Lig erkeklerde de Cemal Batu Pınar birinci, Alperen Birsen ikinci, Sercan Ceylan ve Mustafa Samur üçüncü oldu.

Sadece erkelerde düzenlenen 3. Lig'de ise Yasir Kul ilk, Melik Taş ikinci sırada yer aldı. Ömer Faruk Kul ve Valentin Bystrov da üçüncülüğe ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bowlingde Intercity 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası Ankara'da düzenlendi - Son Dakika

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